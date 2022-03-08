A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu: Savaşta kadınların verdiği mücadeleyi dünyaya duyurdum

Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşa çevrildi. Birçok ülkeden yüzlerce gazeteci yaşanan sıcak gelişmeleri takip etmek için Ukrayna'da bulunuyor. Türkiye'nin en yetenekli kadın muhabirlerinden biri olan Emine Kavasoğlu da günlerdir bombaların altında canı pahasına haber takibi yapıyor.
GERÇEĞE AYNA...
Kiev'de çalışan birkaç kadın gazeteciden biri olan A Haber programlar şefi Kavasoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde savaştan etkilenen Ukraynalı kadınların haberini dünyaya duyurmak için mücadele veriyor. Herkesin kaçmak için çabaladığı yere koşarak gelen Emine Kavasoğlu, Donbas bölgesinde çalıştıktan sonra Ukrayna içinde zorlu bir yolculuktan geçerek Kiev'e ulaşmayı başardı.
Çatışmaların şiddetlenerek arttığı Kiev'de tüm gazetecilerin olduğu gibi Kavasoğlu'nu da uykusuz geceler, yoğun bir iş temposu ve yemek sıkıntısı bekliyordu. Suriye'de, Azerbaycan'da ve daha birçok kriz bölgesinde görev yapan Emine Kavasoğlu, "Her şeye rağmen ben bir savaş muhabiri değilim" diye konuşuyor. Şovdan ziyade yaşananı bire bir aktarmak istediğini ifade eden deneyimli muhabir, "22 yıldır gazetecilik yapıyorum.
Bu mesleği yapmayı seviyorum. Birçok kriz bölgesinde çalıştım. Türkiye'den Kiev'e gelen iki kadın muhabirden biriyim. Yabancı gazeteciler arasında da kadın muhabirlerin sayısının az olduğunu görüyorum. Ben bu meslekte kadın-erkek ayrımı olduğunu düşünmüyorum.
Bu meslekte iyi muhabir, kötü muhabir ayrımı var" dedi. 8 Mart Kadınlar Günü'nde Ukrayna'da toprakları için savaşan kadınların sesini dünyaya duyurmak istediğini söyleyen Emine Kavasoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene Kadınlar Günü benim için özel bir anlam ifade ediyor.
Burada toprakları için mücadele veren kadınların, çocuklarını savaşın korkunç yüzünden korumak isteyen kadınların verdiği mücadeleyi gördüm. Ben de bunu daha görünür kılmak ve savaşın korkunç bir şey olduğunu göstermek için mücadele ediyorum."
KİEV'DE HENDEKLİ DİRENİŞ
Rus işgalindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de her sokak başında büyük bir hazırlık yapılıyor. Rus ordusu şehri kuzey ve kuzeybatıdan ablukaya almaya çalışırken Ukrayna tankları ilk kez Kiev şehir merkezinde turladı.
Kiev'i Rivne'nin ardından Liviv'e bağlayan E40 yolunun bir kısmı Rus birliklerinin kontrolüne geçti. Şehrin 20 kilometre kuzeyindeki İrpin'e Rus ordusu girdi. Kiev'de Ukrayna askerleri ve polisleri, kentteki kontrol noktalarından geçen araçları tek tek arıyor. Kentteki yollara beton bariyerlerinin yanı sıra tanklara karşı hazırlanmış çok sayıda demir engel yerleştirildi.
Sokaklara inen mahalle sakinleri de el birliğiyle hendekler kazıyor, toprak ve kum doldurdukları çuvallarla siperler hazırlıyor. Azerbaycan vatandaşlarının da yaşadığı mahallede sivil direnişçilerin hazırladığı kontrol noktasında Azerbaycan ve Ukrayna bayrağı da birlikte dalgalanıyor. Mahalledeki direnişi organize eden isimlerden biri olan Amil Yusuflu 25 yıldır Ukrayna'da yaşıyor.
Rus ordusuna karşı hep birlikte direneceklerini söyleyen Yusuflu, "Bizim elimizde silahımız yok. Mahalleliler olarak ne yapabilir diye düşündük. Hendekler kazmaya ve barikatlar kurmaya karar verdik. Burada sonuna kadar Ukrayna Ordusu askerlerine yardım edeceğiz. Özgür Ukrayna'ya destek olacağız" dedi.
ÇOCUKLAR ÜŞÜYOR
Rus işgalinden canlarını kurtararak kaçanlar sınır bölgelerine ulaşırken dondurucu soğuklarla da mücadele ediyor. Akşam saatlerinde '-10' dereceleri gören Ukrayna-Polonya sınırındaki Medyka bölgesine ailesiyle ulaşmayı başaran savaş mağduru bu çocuğun soğuktan titrediği anlar vicdanları sızlattı.
RUSLAR 7 KM'YE KADAR YAKLAŞTI TÜRK GAZETECİLER TAHLİYE EDİLİYOR
Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 7 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı ve güvenlik gerekçesiyle Türk gazetecilerin şehirden tahliye edildiği öğrenildi.