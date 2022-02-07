AB 30 yaşına enflasyon borç ve enerji kriziyle giriyor

Avrupa
Birliği'ni (AB) kuran ve temel yapısını oluşturan Maastricht Anlaşması
'nın 30'uncu yıl dönümü, Kovid-19 salgını, enflasyonda ve enerji fiyatlarında zirve, aşırı borçluluk ve Rusya-Ukrayna gerginliği arasında buruk kutlanıyor.
ENFLASYON 25 YILIN ZİRVESİ
AB ülkelerinde özellikle 2021'in ağustos ayından itibaren enflasyon
hızla yükseldi. Euro Bölgesi
'nde, aralık ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 5'e çıkarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tedarik sıkıntıları ve yüksek talebin devam etmesiyle enflasyondaki yükselişin yakın zamanda son bulması beklenmiyor. Özellikle gıda ve enerji ürünlerindeki enflasyon Avrupalıları da rahatsız ediyor. Bu durumun yılın büyük bölümünde devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
GAZ FİYATI 6-10 KAT ARTTI
Avrupa'da özellikle sonbahar aylarıyla beraber doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünlerinin fiyatları hızla yükseldi. Talebin canlanması ve arz sıkıntılarının sebep olduğu bu artış, soğuk kış mevsimiyle zirve yaptı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, son bir yılda 6-10 kat arasında artış gösterdi. Kış aylarında artan elektrik ve gaz faturaları tüketicileri rahatsız etti. Enerji fiyatlarının bu yıl hızla azalması beklenmiyor.
BORÇ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu
'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması şart koşuluyor. Ancak AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti. AB ülkelerinin kamu borcunun GSYH'ye oranı 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 90.1 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, Euro Bölgesi'nde de yüzde 97.7'yi buldu. AB ülkeleri arasında kamu borcunun GSYH'ye oranı Yunanistan
'da yüzde 200.7, İtalya
'da 155.3, Portekiz'de 130.5, İspanya'da 121.8, Fransa'da 116 ve Belçika'da yüzde 111.4 oldu. Bu rakam, Almanya'da yüzde 69.4 ve Avusturya'da yüzde 84.1'i gördü.
AVRUPA DEPOLARINDAKI GAZ HIZLA TÜKENİYOR
AVRUPA'NIN doğal gaz depolarının doluluk oranı bu yılın ocak ayında yüzde 37.5'le son yılların en düşük seviyesine geriledi. Ocak 2021'de Avrupa'daki doğal gaz depolarında yaklaşık 60 milyar metreküp gaz bulunurken, doluluk oranı yüzde 52 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde bu miktar 18 milyar metreküp azalarak 42 milyar metreküpe, depoların doluluk oranı ise yüzde 37.5'e geriledi.
ALMANYA'DA ENFLASYON 28 YILIN ZİRVESİNDE
ALMANYA'DA enflasyon son 28 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken yapılan bir araştırma, şirketlerin fiyatları daha da artırmayı planladığını ortaya koydu. Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Ifo'nun şirketler arasında yaptığı ankete göre üreticilerin yaklaşık yarısı, önümüzdeki üç ay içinde fiyat artırımına gitmeyi planlıyor. Ifo Konjonktür Tahminleri Bölümü Direktörü Timo Wollmershaeuser, şirketlerin artan enerji ve tedarik maliyetlerini tüketiciye yansıttığını belirterek bunun enflasyonu da etkileyeceğini kaydetti. Enflasyonun bir süre daha yüzde 4 üzerinde seyredeceğini tahmin ettiklerini belirten Wollmershaeuser, 2022 için enflasyon tahminlerini yüzde 4'e yükselttiklerini kaydetti.
ENERJİ VE ISINMA GİDERİ İKİ KAT ARTTI
ALMANYA'DA bir ailenin elektrik ve ısınma giderleri bir yılda yüzde 57 oranında arttı. Ortalama bir ailenin yıllık masrafı 6 bin 92 euroya yükseldi. Karşılaştırma şirketi Check 24'ün Genel Müdürü Steffen Suttner, "Enerji fiyatları hiç bu kadar pahalı olmamıştı. Neredeyse tüm enerji türleri, son birkaç hafta içerisinde tüm zamanların en üst seviyesine ulaştı. Yüksek enflasyon da itici güç oldu" dedi. Isınma maliyetinin yüzde 107 oranında artış kaydettiğini de ifade eden Suttner, model aldıkları ortalama bir ailenin Ocak 2021'de bins 193 euro öderken, şu anda rakamın bin 472 euroya yükseldiğini açıkladı. 5 bin kilovat elektrik örneği de veren Suttner, "2 bin 130 euro olan fiyat 2021'de bin 508 euroydu" diye konuştu. Cengiz PARLAYAN / DORTMUND