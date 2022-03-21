AB destekli SGK kadın istihdam projesi başlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)'nın "İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar" bileşeni altında Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (WOMEN UP) Projesi uygulanması başlatıldı.

İŞTE DESTEĞİN SAĞLANACAĞI İLLER

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, " Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu projenin Sözleşme Makamı ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığıdır. Proje, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 29,5 milyon Avro'dur. Mali destek kapsamında yaklaşık 25 milyon Avro hibe desteği ödemesi yapılacaktır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yürütülen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında imzalanan sözleşme ile desteklenen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" 17 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştır. Girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve Türkiye'yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (Women-Up) oluşturulmuştur. Proje kapsamında bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak destek sağlanacak iller Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa olarak belirlenmiştir. İllerin kontenjanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 7 ilde uygulanacak olan projede kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdama katılması amaçlanmakta ve deneyim kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir. Aynı zamanda kadın girişimciliğinin desteklenmesinin yarattığı çarpan etkisi ile birlikte kadınların daha güçlü şekilde çalışmaya devam edecekleri ve yeni kadın girişimcilerin de çalışma hayatına dahil olmaları beklenmektedir"dedi.

7 İLDEN 4 BİN İŞLETMECİ VE 4 BİN İŞÇİ KADIN FAYDALANACAK

Genel Müdür Alıç konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

Ankara 900, İstanbul 1.000 Denizli 400 Aydın 400 Samsun 500 Kahramanmaraş 400 Şanlıurfa 400 TOPLAM 4.000 Kadın girişimcilerin 05.03.2012 tarihinden sonra açtığı işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacaktır. Kesin listede yer açılması durumunda yedek listeden kesin listeye aktarım yapılacaktır. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) hibe başvuruları 21.02.2022 tarihinde başlamıştır. İstanbul'dan 6'da bir müracat olmuştur" dedi.