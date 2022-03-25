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Giriş Tarihi: 26.3.2022

AB, dijital platformlara katı kurallar getiriyor

AB, dijital platformlara katı kurallar getiriyor
Avrupa Birliği (AB) kurumları, Google, Apple, Meta ve Microsoft gibi büyük dijital platformlara katı kurallar getirecek ve bunlara uyulmaması halinde cirolarının yüzde 20'sine ulaşan para cezaları uygulanmasını sağlayacak yasada uzlaştı. AB, büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya koyacak. Söz konusu platformların adil olmayan uygulamalarına son verilecek. Dijital piyasalarda önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım siteleri veya iletişim hizmetleri sunan platformlar belirlenecek. Avrupa'da faaliyet gösteren, piyasa değeri en az 75 milyar euro olan, yıllık cirosu 7.5 milyar euronun üzerinde bulunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak. Bu şirketler, Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek. Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulacak. Bu platformların gelecekte kendilerine rakip olabilecek firmaları satın almaları da sınırlandırılacak.

CİRONUN % 20'Sİ CEZA
"Eşik bekçisi" konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri durumunda önceki yıldaki küresel cirolarının yüzde 10'u kadar para cezasına çarptırılabilecek. Söz konusu kural ihlallerinin devamı halinde ceza oranı küresel cironun yüzde 20'sine kadar çıkacak. Yasa kapsamında, farklı mesajlaşma hizmetlerinin birlikte çalışabilir olması da gerekecek. Dijital platformların kendi çeşitli hizmetlerini rakip firmalarının benzer hizmetlerinin önünde tutması önlenecek.

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AB, dijital platformlara katı kurallar getiriyor
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