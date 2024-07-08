AB ile ticaret 7 kat arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası ticaretin değişen yapısı karşısında Türkiye- Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bolat, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında düzenlenen ilk Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamındaki İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı açılışında konuştu. Kararlı ve işbirliğine dayalı çabalarla, Türkiye ile AB arasında kapsamlı olan entegrasyonu daha da derinleştirmek için tasarlanmış bir yol haritasını başarıyla geliştirdiklerini anlatan Bolat, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'in bu dönüştürücü sürecin şekillendirilmesinde hayati bir rol oynadığını ifade etti.Bakan Bolat, "Vize işlemlerinde yaşanan tıkanıklıklar, Türk iş dünyasının faaliyetlerini aksatmanın yanı sıra AB ile yakın ticari bağları olan Avrupa'nın çok uluslu iş modellerinde de ciddi belirsizliklerin oluşmasına neden oldu" diye konuştu. Bolat, Türkiye'nin güçlü ekonomik yapısı ve stratejik konumuyla tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve ekonomik güvenliğin artırılmasında kilit rol oynayacağını belirtti.Bolat, Gümrük Birliği'nin 28 yıl önce başladığını hatırlatarak, bu dönemde ticarette 7 kat artış yaşandığını belirtti. "Son 21 yılda 266 milyar dolar Türkiye'ye doğrudan yatırım girişi var ve bunun yüzde 65'i AB ülkelerinden geliyor" diyen Bakan Bolat, "Türkiye, gelişen sanayisi ve kaliteli iş gücüyle AB ve dünya için önemli bir arz tedariki ülkesi haline geldi" ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de Türkiye ve AB arasında ikili ticari ilişkilerin çok kuvvetli olduğunu vurgulayarak, "Karşılıklı ticarette 2023'te 206 milyar euroyla yeni rekor kırıldı. Türkiye, AB'nin en büyük 5. ticaret ortağı konumuna geldi" diye konuştu.