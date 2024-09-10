AB politikaları otomotiv sektörünü geri götürüyor

Çin'de yeni otomobil satışlarında bataryalı araçların payı yılın ilk yarısında yüzde 25.7'ye yükselirken, ABD'de satışların yüzde 7.7'si elektrikli oldu, AB'de ise bu pay yüzde 12.5'e geriledi. Dudenhöffer, Alman politikalarının aslında daha fazla elektrikli aracın yollara çıkmasını engellediğini ve Avrupa otomotiv endüstrisini geriye götürdüğünü söyledi. AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle uygulamayı planladığı ek gümrük vergisi oranlarında bazı değişiklikler yaptı. Bu kapsamda ilk etapta yüzde 20.8 olarak belirlenen, daha sonra yüzde 9'a indirilen Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine uygulanacak gümrük vergisi yüzde 7.8'e düşürülecek. Geely için daha önce yüzde 19.3 olarak tespit edilen ek vergi oranı yüzde 18.8'e inecek. BYD'ye uygulanması planlanan gümrük vergisi ise daha önce açıklanan yüzde 17 seviyesinde tutulacak. Avrupa'daki, Fransa gibi bazı ülkelerdeki üreticiler, Çin modellerinin iç pazarda hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyuyordu. Alman üreticiler ise Çin'le ilişkilerin gerilmesinden ve bu pazardaki kayıplardan çekiniyor ve vergiye karşı çıkıyordu.