AB, Polonya’nın kurtarma programını onayladı

AB Komisyonu, Polonya'nın Birlik fonlarından faydalanmak için hazırladığı ekonomik toparlanma planına onay verildiğini açıkladı.

Plan kapsamında Polonya'ya 23,9 milyar avro hibe ve 11,5 milyar avro kredi sağlanacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu finansmanın ülkenin ekonomik toparlanma planında belirtilen yatırım ve reformların uygulanmasını destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, kaynağın Polonya'nın salgınının etkilerinden kurtulmasına, yeşil ve dijital dönüşüm yolunda ilerlemesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Polonya, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu.

AB, Polonya hükümetini özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyordu.

Avrupa Adalet Divanı, geçen yıl Polonya'daki disiplin mekanizmasının kaldırılması yönünde karar almıştı.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla üye ülkeler için hazırlanan kurtarma fonu kapsamında Polonya'ya vereceği fonları onaylamıyordu.

Polonya hükümeti geçen hafta söz konusu disiplin mekanizmasını kaldıracağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından AB, Polonya'nın planını onayladı.

PROGRAM HAKKINDA

AB salgının ardından "Yeni Nesli AB" adlı yaklaşık 800 milyar avroluk kurtarma programı hazırlamıştı.

AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla kurtarma programı için sermaye piyasalarında borçlanıyor.

Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtıyor.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürüyor.