AB, Rusya'ya yönelik "büyük" yaptırımlarını açıkladı

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon devam ederken, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderlerini Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir araya getiren toplantı, günün erken saatlerinde sona erdi.

Toplantının sona ermesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda alınan yaptırım kararlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Von der Leyen yaptığı açıklamada, yaptırımların finans sektörü, enerji, ulaşım ve Rus ileri gelenleri için vize gibi alanları hedef alacağını duyurdu.

Alınan yaptırım kararının, Rusya'nın petrol rafinerilerini geliştirmek için teknoloji veya uçak yedek parçaları satın almasını imkansız hale getireceğinin altını çizen Von der Leyen, "Bu gece onaylanan kitlesel ve hedefli yaptırım paketi, AB'nin ne kadar bir arada olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca basın açıklamasında yaptırımların, Rus gazının AB'ye ithalatını da kapsadığı ifade edilirken, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya von der Leyen, acilen Avrupa'yı Rus enerjisine olan bağımlılığından nasıl kurtaracaklarını düşündüklerini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya askeri teçhizatın yanı sıra 300 milyon euro (336 milyon dolar) yardım teklif edileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefon ile aradığını aktaran Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Putin'i aramalarının sonuçsuz kalması nedeniyle kendisinden Putin ile iletişime geçmesini istediğini ifade etti. Macron, Ukrayna'ya askeri operasyonları durdurmasını istemek için Putin'i aradığını ve aramanın "açık, doğrudan ve hızlı" olduğunun altını çizdi. Brüksel'deki bir AB zirvesi sonrasında gazetecilere verdiği demeçte Macron, "Ayrıca kendisine ulaşamadığı için bunu talep eden Başkan Zelenskiy ile Putin'in görüşmesini istemekti" dedi.

