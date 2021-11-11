AB: Türkiye % 9 büyür

2020'DE gösterdiği yüzde 1.8'lik büyüme performansıyla dikkat çeken Türkiye ekonomisi, toparlanma ivmesini bu yıl da sürdürünce uluslararası kuruluşlar birer birer tahminlerini revize etmeye başladı. Moody's, Fitch
, Standard and Poor's, OECD
, Dünya Bankası
, IMF
'den sonra Avrupa Birliği
de Türkiye'nin büyüme tahminine ilişkin revizyon yaptı. Ekonomik Tahminler Sonbahar Raporu'nu yayımlanan AB Komisyonu
, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5.2'den 9'a yükseltti. 2022 ve 2023'te ise Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceği tahmin edildi.