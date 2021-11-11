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Giriş Tarihi: 12.11.2021

AB: Türkiye % 9 büyür

AB: Türkiye % 9 büyür
2020'DE gösterdiği yüzde 1.8'lik büyüme performansıyla dikkat çeken Türkiye ekonomisi, toparlanma ivmesini bu yıl da sürdürünce uluslararası kuruluşlar birer birer tahminlerini revize etmeye başladı. Moody's, Fitch, Standard and Poor's, OECD, Dünya Bankası, IMF'den sonra Avrupa Birliği de Türkiye'nin büyüme tahminine ilişkin revizyon yaptı. Ekonomik Tahminler Sonbahar Raporu'nu yayımlanan AB Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5.2'den 9'a yükseltti. 2022 ve 2023'te ise Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceği tahmin edildi.
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AB: Türkiye % 9 büyür
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