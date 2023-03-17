AB, Türkiye’de deprem bölgelerine yardımlarını sürdürecek

Meyer-Landrut, iş hayatının tekrar başlaması adına iş dünyasına destek vermenin hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar tekrar para kazanmaya başlamalı, ekonomik hayat yeniden başlamalı. Dolayısıyla orta ve uzun vadede bu destekler önceliklerimiz arasında olacak. Bu destek belediye altyapısı için sağlanabilir, iş dünyası için sağlanabilir. Tabii ki, Türk yetkililerin tanımladığı ihtiyaçlar ve önceliklere dayalı olarak nasıl destek verileceği belli olacaktır. Biz, ülkenin belirlediği ihtiyaçlara göre yardım ve destek sağlamak için buradayız."