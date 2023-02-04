AB ve ABD de sabit saate geçiyor

6'lı masanın "Eski Türkiye'yi geri getirme projesine" dönüşen seçim vaatleri içerisinde kalıcı saat yerine yaz-kış saati uygulamasına geçilmesi de yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bilimsel çalışmalarla buna yanıt verip tartışmayı bitirdi. Yazılı soru önergelerini yanıtlayan Dönmez, sabit saat uygulamasının etkileri için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile bir anlaşma yapıldığını hatırlattı.Dönmez, "Kasım-Aralık 2016 ile Ocak-Mart 2017 dönemini kapsayan Sabit Saat Uygulaması (SSU) Değerlendirme Raporu oluşturuldu. Sonraki yıllarda da sabit saat uygulamasının etkileri rapor halinde bakanlığımıza iletildi" dedi. Dönmez, AB ve ABD'nin de sabit saat uygulamasına geçmek için arka arkaya adımlar attığına dikkat çekerek, "Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklifle üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir. Ayrıca, 16 Mart 2022'de ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilerek onaylamıştır" dedi.Raporların sonuçlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Dönmez, "Uygulamanın nüfusun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya çıktı" dedi.