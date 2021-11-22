ABD Başkanı Biden, Fed Başkanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Fed Başkanı adayını açıkladı.

Yeni tip koronavriüs (Kovid-19) salgınının ABD'de Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik krizi yarattığını belirten Biden, salgının neden olduğu yıkımdan tamamen kurtulmak için daha gidilecek çok yol olduğunu söyledi.

Biden, tüm ilerlemelere rağmen hala ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını, fiyat artışlarının sadece ABD'nin değil tüm dünyanın problemi olduğunu, tedarik zinciri kısıtlarının fiyat artışlarına neden olduğunu anlattı.

Hiçbir kurumun söz konusu zorlukların üstesinden gelmede Fed'den daha önemli bir rol üstlenemeyeceğine dikkati çeken Biden, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini dengelemenin Fed'in işi olduğunu kaydetti.