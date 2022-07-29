ABD ekonomisi resesyona girdi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.9 daraldı. Ekonomi ilk çeyrekte de yüzde 1.6 daralmıştı. ABD böylece iki çeyrek üst üste küçülerek teknik olarak resesyona girdi.ABD Merkez Bankası (Fed) yüksek enflasyonla mücadele için para politikasında agresif şekilde sıkılaşmaya giderken, bu ekonomiye daralma olarak yansıdı.ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları, eyalet ile yerel kamu harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki azalma etkili oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, dün düzenlediği basın toplantısında, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini ifade etmişti.