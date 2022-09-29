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Giriş Tarihi: 30.9.2022

ABD ekonomisi teknik olarak resesyonda

ABD ekonomisi teknik olarak resesyonda
ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0.6 azaldı. Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldığı, ağustos ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 0,6 küçüldüğü kaydedilmişti. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6'lık küçülme kaydetmişti. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.
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ABD ekonomisi teknik olarak resesyonda
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