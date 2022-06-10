ABD enflasyon oranı verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde!

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verisi açıklamasına çevrildi. Özellikle altın piyasasına yön veren kritik verinin bugün açıklanacağı bilinirken konu ülkemizde de yakından takip ediliyor. Bu noktada ise "ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyondaki endişenin piyasalardaki etkisi ise sürüyor. Bugün açıklanacak veriyle ilgili olarak ise araştırmalar hız kazandı. Peki, 10 Haziran 2022 ABD enflasyon oranı verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte detaylar...

ABD enflasyon verisi için küresel piyasalarda gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Nisan ayı rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası piyasalarda çok ciddi etkiler doğurmuştu. Bugün gelecek Mayıs açıklaması için gözler "ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi. Özellikle altın fiyatları açısından kritik olan veriler merakla bekleniyor. İşte ABD enflasyon verisi açıklaması ve tüm detaylar...