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Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:44 Son Güncelleme: 26.06.2026 08:45

ABD enflasyon verisi sonrası Fed’in faiz artışı beklentileri geriledi

ABD’de açıklanan PCE enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda Fed’in yakın vadede faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentileri zayıflattı. Tahvil piyasalarında fiyatlamalar değişirken, kısa vadeli faiz artışı olasılığı geriledi.

ABD enflasyon verisi sonrası Fed’in faiz artışı beklentileri geriledi
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ABD'de Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi mayıs ayında %0,4 arttı. Bu oran, piyasa beklentisi olan %0,5'in altında gerçekleşti.

Yıllık bazda enflasyon %4,1'e yükselirken, çekirdek PCE artışı beklentilerle uyumlu seyretti.

TÜKETİCİ HARCAMALARINDA AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

ABD ekonomisine ilişkin verilerde, ilk çeyrek tüketici harcamaları büyümesi %1,4'ten %0,5'e düşürüldü. Bu durum, ekonomik ivmede zayıflamaya işaret eden bir diğer veri olarak öne çıktı.

FAİZ İNDİRİMİ VE ARTIŞI BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Verilerin ardından faiz swap piyasalarında bu yıl içinde ek bir faiz artışı olasılığı zayıfladı. Aralık ayına kadar yaklaşık 36 baz puanlık sıkılaşma beklentisi 34 baz puana geriledi.

Gelecek ay için faiz artırımı ihtimali ise yaklaşık üçte bir seviyesine düştü.

TAHVİL PİYASASINDA KARIŞIK SEYİR

ABD Hazine tahvili getirileri veri sonrası ilk etapta gerilerken, daha sonra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle toparlandı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasada dalgalanmayı artırdı.

Kısa vadeli tahvil getirileri ise gün boyunca düşük seviyelerini korudu.

ANALİSTLERDEN DEĞERLENDİRMELER

MFS Investment Management'tan Pilar Gomez-Bravo, çekirdek enflasyonda zirvenin görülmüş olabileceğine işaret etti. Societe Generale'den Subadra Rajappa ise verilerin Fed'in "uzun süre yüksek faiz" yaklaşımını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD #FED #ABD MERKEZ BANKASI #FAİZ

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ABD enflasyon verisi sonrası Fed’in faiz artışı beklentileri geriledi
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