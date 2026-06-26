ABD enflasyon verisi sonrası Fed’in faiz artışı beklentileri geriledi

ABD'de Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi mayıs ayında %0,4 arttı. Bu oran, piyasa beklentisi olan %0,5'in altında gerçekleşti.

Yıllık bazda enflasyon %4,1'e yükselirken, çekirdek PCE artışı beklentilerle uyumlu seyretti.

TÜKETİCİ HARCAMALARINDA AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

ABD ekonomisine ilişkin verilerde, ilk çeyrek tüketici harcamaları büyümesi %1,4'ten %0,5'e düşürüldü. Bu durum, ekonomik ivmede zayıflamaya işaret eden bir diğer veri olarak öne çıktı.