Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ABD Hazine Bakanı Yellen'den 'Borç Limiti' uyarısı
Giriş Tarihi: 24.5.2023 18:55

ABD Hazine Bakanı Yellen'den 'Borç Limiti' uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin yükseltilmesi gerektiğine ilişkin uyarılarını yinelerken, temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını belirtti.

AA
ABD Hazine Bakanı Yellen’den ’Borç Limiti’ uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kongre'nin borç tavanını yükseltmek için harekete geçmemesi halinde Hazine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın zorlu seçimlerle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Kaynakların tam olarak hangi gün tükeneceğini kesin olarak söylemenin zorluğuna işaret eden Yellen, temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi.

Yellen, Başkan Biden'in bütçe açığında 1 trilyon dolar azalma sağlayacak değişiklikler teklif ettiğini anımsatarak, anlaşmaya varılamaması durumunda hükümetin ödeyemeyeceği bazı yükümlülüklerin olacağını kaydetti.

Ödeme önceliklendirmesinin hükümet için operasyonel olarak mümkün olmadığını dile getiren Yellen, "Borç tavanını yükseltmek zorundayız." diye konuştu.

Yellen, mali piyasalarda borç tavanı konusunda bir miktar stres olduğunu ve vadesi haziran ayı ortasına kadar olan bazı Hazine bonolarının daha yüksek faiz oranlarında işlem gördüğünden bahsetti.

Borcun temerrüde düşme tarihi olarak haziran uyarısını yineleyen Yellen, ABD Kongresini hükümet maliyesi hakkında kısa süre içinde güncelleyeceğini söyledi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Hazine Bakanı Yellen'den 'Borç Limiti' uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA