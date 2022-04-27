ABD için ‘derin resesyon’ uyarısı yapıldı

DEUTSCHE Bank ekonomistleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadele etmek için 1980'li yıllardan beri en agresif sıkılaşma politikası uygulayacağını belirterek, ABD'nin bu nedenle gelecek yıl resesyona girebileceği uyarısında bulundu. David Folkerts-Landau öncülüğündeki Deutsche Bank ekonomistleri paylaştıkları raporda Fed'in politika faizinin yüzde 5-6 aralığına çıkabileceği ve ABD'nin gelecek sene resesyona gireceği tahminini yaptı. Sıkılaşma ve buna eşlik eden finansal çalkantıların ekonomide gelecek yıl durgunluğa neden olacağı belirtilen raporda işsizlik oranında da 'birkaç yüzde puan artış' olacağı belirtildi. Ekonomistler nötr faiz oranını yüzde 5 olarak tahmin ediyor.