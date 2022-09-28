ABD ile 100 milyar dolar hedefi uzak değil

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, geçtiğimiz hafta gerçekleşen ABD seyahatinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fortuna 500'e giren 15 şirketle bir araya geldiğini hatırlatarak, "Bu şirketlerin Türkiye'ye ilgisi çok yüksek" dedi. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefini hatırlatan Olpak, "Şu anda ticaretimiz 28 milyar doları aştı. Çok hızlı bir ivme yakalandı. 100 milyar dolarlık ihracat hedefinin çok uzak olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu. Hedefin yakalanmasında dijital teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin de büyük rolü olacağına inandıklarını anlatan Olpak, bu kapsamda DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ni kurduklarını belirterek, "DEİK'in teknoloji ve dijitalleşme alanında bir platform olmasını arzuluyoruz" dedi.