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Giriş Tarihi: 27.1.2022

ABD Merkez Bankası (Fed) martta faizleri artıracak

ABD Merkez Bankası Fed martta faizleri artıracak
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısında Fed, faizleri değiştirmedi. Toplantıda alınan karara göre, politika faizi yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı. Ancak mart ayında bir faiz artırımı yapacağı ve tahvil alım programını da sonlandıracağı da neredeyse kesinleşti. Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de üç kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı. 2022'nin ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.
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ABD Merkez Bankası (Fed) martta faizleri artıracak
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