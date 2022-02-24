ABD petrol rezervlerini çıkaracak

ABD
, Rusya-Ukrayna krizi fiyatların yükselmesine yardımcı olduğu için rezervlerinden petrol çıkarmaya hazırla nıyor. Rusya, ABD ve Suudi Arabistan
'dan sonra üçüncü en büyük üretici konumunda. Dünya talebinin yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor. Bunun çok azı Amerika
Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Rusya ile Batı arasındaki artan gerilim, 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi getirince Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki rezervlerin serbest bırakılmasının "kesinlikle masada bir seçenek" olduğunu söyledi. Amerika'nın yaklaşık 580 milyon varil petrole sahip olan acil durum stokundan kasım ayında 50 milyon varilin serbest bırakılması emri verilmişti. ABD günde yaklaşık 20 milyon varil petrol tüketiyor.