ABD, ticaret savaşının fitilini ateşledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin en büyük ticaret partnerlerinden Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi, ABD'nin bu ülkelerden yaptığı yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık ithalatı kesintiye uğratacak. Trump, bu ülkelerden ABD'ye olan düzensiz göç ve fentanil akışı ile ticaret açıklarını bu tarifelerin gerekçesi olarak gösterdi. ABD 2023'te toplam dış ticaretinin yüzde 13.3'ünü Kanada, yüzde 12.9'unu Meksika ve yüzde 9.3'ünü Çin ile gerçekleştirdi.

OTOMOTİV-ENERJİYE DARBE

Böylelikle söz konusu üç ülke ABD'nin dış ticaretinden toplam yüzde 35.5 pay aldı. ABD'nin söz konusu ülkelerden toplam ithalatı 1.5 trilyon dolara yaklaştı. Tarifelerin başta otomotiv ve enerji olmak üzere, tarımdan imalata çeşitli sektörleri etkilemesi ve fiyat artışlarına neden olması bekleniyor. Trump'un yüzde 25 tarifesine karşılık, Kanada dasalı günü 30 milyar dolarlık ve 3 hafta içerisinde de 125 milyar dolarlık ABD ürününe yüzde 25 vergi uyalayacağını açıkladı. Çin ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı tedbirler alacağını ve Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikâyette bulunacağını bildirdi.