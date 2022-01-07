ABD ve Çin savaştı: Kazanan Türkiye oldu!





FİRMALAR ABD PAZARINDAN ÇEKİNMESİN

ATBD Council olarak ABD'nin 7 eyaletinde temsilciliklerinin bulunduğunu hatırlatan Terzioğlu, bunun yanı sıra ABD'nin tüm eyaletlerini içine alacak bir "Business Network" ağı oluşturmakta olduklarını kaydetti. Bu proje sayesinde ABD'nin tüm kılcal damarlarına gireceklerini bildiren Terzioğlu, şunları söyledi: "7 bölgedeki temsilcilerimiz vasıtasıyla Amerika'nın 50+1 eyaletine ulaşarak iki ülke arasındaki ticari ve sosyal faaliyetlerimizi yerine getirmek istiyoruz. ABD pazarına girmek isteyen firmalarımız bu pazardan çekinmesinler. Vizyonlarını geniş tutarak bu pazara girmeyi kendilerine bir hedef olarak koysunlar. Pazara girmeden önce bunun alt yapısını hazırlasınlar. Çünkü ABD pazarı sürdürülebilir bir ticaret anlayışına sahip"