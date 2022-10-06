SON DAKİKA HABERİ! ABD’den Suudi Arabistan ve BAE kararı: OPEC+ ile petrol gerilimi fitili ateşledi

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının hayal kırıklığı yarattığını ve farklı alternatifleri araştırdıklarını söyledi.

Biden, New York ve New Jersey eyaletlerine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OPEC+ grubunun petrol kararının sorulması üzerine Biden, bu kararın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Biden'a Wall Street Journal gazetesinin, "ABD, Venezuela'ya yaptırımları gevşeterek, Amerikan petrol şirketi Chevron'un bu ülkede sondaj yapmasına izin verecek." şeklindeki haberi de anımsatıldı.