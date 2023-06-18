ABD’de 70 yılın en büyük grevi

Avrupa'nın ardından büyük bir grev dalgası ABD sahillerine dayandı. ABD'de gönderilen kolilerin yaklaşık dörtte birini teslim eden UPS'teki 340.000 işçiyi temsil eden sendika, 1959'dan bu yana ülkedeki en büyük işçi grevine hazırlanıyor. Sendika Teamsters Başkanı Sean O'Brien yaptığı açıklamada, "Bu milyarlarca dolarlık şirket, çalışkan üyelerimizin hak ettiği sözleşmeyi yerine getiremezse, UPS greve gidecek" dedi. Oy kullanan üyelerin yaklaşık yüzde 97'si grevi onayladı. Sendika daha yüksek ücret talebi dışında, aynı iş için yeni işçilere göre, yaşlı işçilerden daha az ödeme yapılmasına karşı ve çift kademeli ücretlerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Teslimat kamyonlarından güvenlik kameralarının kaldırılması ve daha fazla tam zamanlı iş de talepler arasında. ABD'de 2022 yılında 374 işçi grevi gerçekleşti. 2021 yılına göre grevlerde artış yüzde 39 oldu.