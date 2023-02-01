ABD’de açık iş sayısı beklentilerin aksine yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2022'ye ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 572 bin artışla 11 milyon 12 bine yükseldi.

Beklentilerin aksine artış kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 10 milyon 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, geçen yıl kasımda da 10 milyon 440 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler, konaklama ve yemek hizmetleri, perakende satış ile inşaat oldu. Bilgi sektöründe ise açık iş sayısı azalış gösterdi.

İşe alım sayısı geçen yıl aralıkta 131 bin artışla 6 milyon 165 bine yükseldi.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 59 bin kişi artarak 5 milyon 831 bine çıktı.