ABD’de banka mevduatları rekor hızda azaldı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg, 2023'ün ilk çeyreğine ait bankacılık profiline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemdeki bankacılık stresinin bankacılık sisteminden mevduat çıkışını artırdığını belirten Gruenberg, toplam mevduatların art arda 4'üncü çeyrekte düştüğünü bildirdi.

Gruenberg, toplam mevduatların bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,5 azalarak 18,7 trilyon dolara gerilediğini ve bunun verinin toplanmaya başlandığı 1984'ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş olduğunu aktardı.

Sigortalı mevduatların artması nedeniyle sigortasız mevduatlardaki azalışın söz konusu düşüşte etkili olduğunu dile getiren Gruenberg, sigortasız mevduatların bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 azaldığını, sigortalı mevduatların ise aynı dönemde yüzde 2,5 arttığını kaydetti.