ABD’de bekleyen konut satışları kasımda düştü

National Association of Realtors (NAR), kasım ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 4 azalarak 73,9 değerine geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren verinin yüzde 0,8 azalması öngörülüyordu. Düşüşünü altıncı aya taşıyan bekleyen konut satışları, ekimde de aylık bazda yüzde 4,6 azalmıştı.

Satışlar, kasımda yıllık bazda ise yüzde 37,8'lik düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarının, artan faiz oranlarının konut satın almak için sözleşme imzalayanların sayısında büyük ölçüde azalmaya yol açmasıyla 20 yılın ikinci en düşük değerine gerilediğini belirtti.

Yun, "Düşen konut satışları ve inşaatları, ekonomik faaliyete daha geniş zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Mortgage (konut kredisi) faiz oranları ile konut satışları arasında yaklaşık iki aylık bir gecikme süresi olduğuna işaret eden Yun, aralık ayında mortgage oranlarındaki düşüşle birlikte konut satın alma faaliyetinin gelecek aylarda kaçınılmaz olarak toparlanması ve ekonomik büyümeye yardımcı olması gerektiğini belirtti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.