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Giriş Tarihi: 27.2.2023 18:57

ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 8,1 ile beklentilerin üzerinde artarken, Haziran 2020'den bu yana en yüksek aylık artışını kaydetti.

AA
ABD’de bekleyen konut satışları ocakta beklentilerin üzerinde arttı

National Association of Realtors (NAR), ocak ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 8,1 artışla 82,5 değerine çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden verinin yüzde 1 artması öngörülüyordu. Haziran 2020'den bu yana en yüksek aylık artışı gösteren bekleyen konut satışları, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 1,1 artmıştı.

Satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 24,1'lik düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarında yıllık artışların 2024 yılına kadar gerçekleşmeyeceğini, ulusal medyan konut fiyatlarındaki küçük değişiklikle birlikte ülkenin çoğu bölgesinde konut fiyatlarının sabit kalacağını belirtti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.

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ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklentilerin üzerinde arttı
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