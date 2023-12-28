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Giriş Tarihi: 28.12.2023 19:17

ABD'de bekleyen konut satışları yatay seyretti

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, kasımda artış beklentilerinin aksine değişim göstermedi.

AA
ABD’de bekleyen konut satışları yatay seyretti

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), kasım ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi kasımda bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 71,6 değerinde gerçekleşti.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı olarak konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,2 azalışla 71,6 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 5,2 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının aralıkta daha da düşmesiyle konut satışlarının 2024'te artacağını belirtti.

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ABD'de bekleyen konut satışları yatay seyretti
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