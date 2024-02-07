ABD’de bir banka daha iflasın eşiğinde

ABD'de geçtiğimiz yıl batan bankaların ardından yeni bir banka daha yürekleri ağza getirdi. ABD merkezli New York Community Bancorp (NYCB), emlak sektörüne bağlı riskler nedeniyle finansal zorluk içinde. Bankanın hisseleri geçen hafta büyük bir düşüş yaşadı ve Moody's kredi notunu çöp seviyesine indirdi. Moody's, bankanın genel kredi notunu iki kademe düşürerek Ba1'e indirdi. Geçtiğimiz hafta Fitch de bankanın notunu BBB'den BBB-'ye bir kademe düşürerek yatırım yapılmaz notunun biraz üzerinde bırakmıştı. New York Community Bancorp'un hisse fiyatı 20 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesinde işlem görüyor. NYCB'nin hisseleri, yüksek zararlar nedeniyle bir hafta yüzde 50'den fazla değer kaybetti. NYCB, ABD'deki birçok orta ölçekli bankadan biri olmasına rağmen, iflaslara ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi. Diğer bölgesel bankalarına ilişkin endişeler yeniden alevlendi.