ABD’de emek piyasası soğuyor

Bizdeki seviyelerde olmasa da gelişmiş ülkelerde enflasyon hâlâ bir sorun olmaya devam ediyor. ABD, enflasyonu düşürme yolunda diğerlerine kıyasla daha iyi durumda. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1'e kadar yükselerek 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Tedarik zincirlerindeki tıkanıklıkların çözülmesi ve emtia fiyatlarındaki artışların normale dönmesi gibi faktörlerle birlikte, Fed'in sıkı para politikasının da etkisiyle enflasyon yüzde 3'e kadar geriledi. Enflasyon hâlâ yüzde 2 hedefinin uzağında. Fed'in hedefe ulaşmasının önündeki en büyük engel, işgücü piyasasının sıkı olmasıdır. Sıkı emek piyasasından kastedilen, yeni iş ilanlarının iş başvurusunda bulunanların üzerinde seyretmesidir. Bu koşullarda işsizliğin çok düşük seviyelere gerilemesi, yeni eleman arayan şirketlerin adaylara ortalamanın üzerinde ücret teklif etmesine neden olarak enflasyon üzerinde baskı uyguluyor. Amerikan emek piyasası bu denli sıkı olmasa belki de Fed, faizi yüzde 5'in üzerine çıkarmak zorunda kalmayacaktı. Son faiz artışlarının ve iktisadi aktivitedeki görece yavaşlamanın etkisiyle işgücü piyasasının soğuduğuna dair veriler gelmeye başladı. Açık iş pozisyonlarının sayısı haziranda 9.6 milyona düşerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Açık iş sayısı Mart 2022'de 12 milyon ile rekor kırmıştı. Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerinin 13 bin kişi altında gelmesi de soğumayı teyit ediyor. Soğuma emareleri göstermekle birlikte emek piyasası, salgın öncesine kıyasla halen sıkı. Bu durum, Fed'in faizleri son 22 yılın zirvesine çıkarmış olmasına rağmen, Amerikan ekonomisinin neden hâlâ resesyona girmediğine yönelik ipuçları veriyor. ABD, üretimi Asya'dan tekrar Amerikan topraklarına çekerek toplamı 1 trilyon doları aşan teşvik ve destek kanunlarını son yıllarda devreye soktu. Mikroçipten elektrikli araçlara, yeşil enerjiden altyapıya kadar birçok kritik alanı kapsayan bu paketler, sanayiyi hareketlendirdi. ABD'de imalat sanayi istihdamı 2008'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Salgın döneminde biriken 2,1 trilyon dolarlık tasarruf, kademeli olarak harcanıyor. Henüz harcanmayan yaklaşık 500 milyar dolar tasarruf olduğu hesap ediliyor. Tasarrufların çözülmesi özellikle hizmetler sektörüne olan talebi ve buradaki istihdamı besliyor. Burada özetlemeye çalıştığımız unsurlar, artan faiz ortamında enflasyon düşerken ekonominin henüz neden resesyona sürüklenmediğinin cevabı. Yine de ABD için resesyon tehlikesi henüz geçmiş değil.