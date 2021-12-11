ABD’de enflasyon 39 yılın rekorunu kırdı

ABD
'de TÜFE
kasımda yüzde 0.8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6.8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0.7 artması öngörülüyordu. TÜFE ekimde ise aylık bazda yüzde 0.9 artmıştı. Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyon, ekimde de yıllık bazda yüzde 6.2 artmıştı. Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar kasımda da tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam etti. Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 3.5 ve yıllık yüzde 33.3 arttı. Analistler, enflasyonun art arda 9 ay boyunca ABD Merkez Bankası'nın (Fed
) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini, küresel emtia rallisi, artan talep, ücret baskıları, tedarik zinciri aksamaları ve geçen yıla göre düşük baz etkisinin fiyatları yukarı çekmeye devam ettiğini belirtti.
BİDEN: FİYATLAR YÜKSELİYOR
ABD Başkanı Joe Biden
ise enflasyon artışını şöyle değerlendirdi: "Rakamlar, küresel bir salgından çıkarken dünya genelindeki ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıtıyor, fiyatlar yükseliyor. Bu, yoldaki gerçek bir tümsek. Aileleri etkiliyor. Marketlere giriyorsunuz ve aldığınız her şey için daha çok para ödüyorsunuz. Bu, bizim için önemli. Hükümetin para harcaması enflasyonun nedeni değil. Enflasyonun nedeni gerçekten çok ciddi tedarik zinciri sorunlarımızın olması. Bu sorun da fiyatlarda önemli artışlara yol açıyor. Tüm bunların temel sebebi ise Kovid-19. Salgın birçok gerekli ürünü üretmemizde ve Pasifik'te yaptığımız ithalatta ciddi etkili oldu."