ABD’de enflasyon endişesi

ABD
'DE 39 yılın en hızlı yükselişini göstererek, yüzde 6.8'e çıkan enflasyon endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyetindeki yıllık artış bu dönemde 1982'den bu yana kaydedilen en hızlı yükselişi gösterdi. Enerji endeksi
, aylık yüzde 3.5 artarken, yıllık yüzde 33.3'lük yükseliş kaydetti. Gıda enflasyonu kasımda aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 6.1 oldu. Barınma maliyeti de aynı dönemde aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 3.8'lik artış gösterdi. İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş ise aylık yüzde 2.5 olarak hesaplanırken, yıllık bazda yüzde 31.4'ü buldu. Analistler, enflasyonun art arda 9 ay boyunca Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, küresel emtia rallisi, artan talep, ücret baskıları, tedarik zinciri aksamaları ve geçen yıla göre düşük baz etkisinin fiyatları yukarı çekmeye devam ettiğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell
ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen
enflasyonun 'geçici' olduğu değerlendirmesinden vazgeçmeye başlarken, enflasyon endişelerinin ABD'nin para politikasındaki sıkılaşmanın hızlanma olasılığını güçlendirdiği kaydedildi.