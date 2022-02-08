ABD’de hanehalkı borcu 15 trilyon doları aştı

ABD'de hanehalkı borcu, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 artarak 15,6 trilyon dolara ulaştı.

Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Amerikalıların borcu, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 artarak 15,6 trilyon dolara yükseldi.

Söz konusu hanehalkı borcu, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 333 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 1 trilyon dolarlık yükseliş kaydetti.

Hanehalkı borcunda 2021'de yaşanan yıllık artış, 2007'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu.

KONUT KREDİSİ BORÇLARI EN BÜYÜK BORÇ KALEMİ

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 258 milyar dolar artarak 10,9 trilyon dolara çıktı. Konut kredileri kaynaklı borçlar 2021'de bir önceki yıla göre 887 milyar dolarlık artış gösterdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla ABD'lilerin en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,58 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,46 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 860 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar, 2021'de bir önceki yıla kıyasla 21 milyar dolar artarken, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 84 milyar dolarlık artış kaydetti. Kredi kartı borçları ise geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 37 milyar dolarlık yükseliş gösterdi.