ABD'de kalıcı yüksek enflasyon endişesi! "Risk açıkça arttı"

"ENFLASYONUN KALICI HALE GELMEMESİ İÇİN ARAÇLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Mali teşvik ve ekonominin hızlı toparlanmasının bir sonucu olarak talebin ve ekonominin çok güçlü olduğunu anlatan Powell, fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerinin dengelenmesi gerektiğini kaydetti. Powell, "Yaşadığımız bu yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için araçlarımızı kullanacağız." dedi.

Jerome Powell, yüksek enflasyonun Avrupa ülkeleri ile Kanada'da da görüldüğüne işaret ederek, enflasyonist baskıların çoğunlukla ekonominin yeniden normalleşmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.