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Giriş Tarihi: 16.11.2022 17:54

ABD'de sanayi üretimi beklentileri karşılamadı

ABD'de sanayi üretimi, geçen ay piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,1'lik düşüş gösterdi.

AA
ABD’de sanayi üretimi beklentileri karşılamadı

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

BEKLENTİ YÜZDE 0,2 ARTMASI YÖNÜNDEYDİ

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydeden verinin, yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, eylülde yüzde 0,4 artmıştı. İmalat sanayi üretimi de geçen ay aylık yüzde 0,1 arttı. İmalat sanayi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,2 artması bekleniyordu. İmalat sanayi üretimi, eylül de ise yüzde 0,2 yükselmişti.

KAPASİTE KULLANIM ORANI GERİLEDİ

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,5 puanlık azalışla yüzde 79,9'a geriledi. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 80,4 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 80,3 olmuştu.

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ABD'de sanayi üretimi beklentileri karşılamadı
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