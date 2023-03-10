ABD’de Silikon Vadisi Bankası iflas etti

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaş ve genellikle startuplara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda startupların halka arzlarına da yardımcı oluyordu.

Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alıyordu.

SVB'nin iflası ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.