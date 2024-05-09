ABD’de stratejik imza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kamuya ait enerji şirketi BOTAŞ ile Amerikan fosil yakıt devi ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşmayla, Türkiye'nin 10 yıl süreyle her yıl yaklaşık 2.5 milyon tona kadar LNG tedarik etmesi planlanıyor. Bayraktar'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti sırasında gerçekleşen imza törenine BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile ExxonMobil LNG Global Başkanı Matthew R. Chandler katıldı. Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin halihazırda Türkiye'nin LNG tedariki sağladığı önemli ülkelerden biri olduğunu belirterek, anlaşmanın uzun vadeli olmasının planlandığını söyledi. Bayraktar, "Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.Türkiye'de 2025-2027 arasında yıllık 36.15 milyar metreküplük boru gazı kontratı sona erecek. Enerji Bakanlığı bu tarih öncesinde tedarikçilerini çeşitlendiriyor. Türkiye şu anda ABD, Cezayir, Fransa ve Rusya'dan LNG ithal ediyor. Geçen yıl kasım ayında Cezayir'le LNG ithalat anlaşmasının süresi 3 yıl daha uzatılmıştı. 2027'ye kadar bu ülkeden yıllık 4.4 milyar metreküp LNG alınacak. 2 Mayıs'ta enerji alanındaki düzenlemeleri içeren Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair düzenleme de LNG ihracatının önünü açıyor. Değişiklikle, mevcut kanuna "sıvılaştırma" tanımı eklendi.Bakan Bayraktar, ABD programında Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Türkiye ve ABD arasındaki enerji ilişkilerini değerlendirdi. Batı Virginia eyaletini temsil eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Komitesi Başkanı Senatör Joe Manchin ile de bir görüşme yapan Bayraktar, iki ülke ilişkilerini geliştirecek konu başlıklarını ele aldı. Bakan Bayraktar, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile de görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Programı başlatıldı. Görüşme, aynı zamanda diyalog programının ilk toplantısı oldu. İki ülke arasındaki diyalog programında çalışma grupları belli aralıklarla toplantı yapacak.