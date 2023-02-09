ABD’de toplanan yardım malzemelerini THY aynı gün ulaştırıyor

ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının ve Amerikalı hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yardım toplama çalışmaları, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından titiz bir şekilde takip ediliyor.

Tasnif edilen bağışlar paketlenerek bölgedeki havalimanlarında bulunan THY ekiplerine teslim ediliyor, yardım malzemeleri THY uçuşlarıyla aynı gün Türkiye'ye ulaştırılıyor.

Anadolu Ajansı, ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Dulles Havalimanı'nda, TK 08 Washington-İstanbul seferi için hazırlık yapan THY uçağına yardım malzemelerinin yüklenmesini görüntüledi.

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Adana olmuştu. Yardım malzemelerinin yüklendiği Boeing 777-300 ER tipi THY uçağının isminin de "ADANA" olması yer ekibine duygulu anlar yaşattı.

Hava yolu yetkilileri, son iki günde, yalnızca Dulles Havalimanı'ndan 10 ton yardım malzemesi gönderildiğini belirtti.

THY'NİN KARGO UÇAKLARI DA DEVREDE

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu eşgüdümünde yürütülen yardım kampanyası da büyük ilgi gördü.

Toplanan yardımların miktarı yolcu uçaklarının taşıma kapasitesini aşınca, THY 92 paletten oluşan yükün taşınması için bir kargo uçağı tahsis etti.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'nda THY kargo uçağının kalkışı öncesi düzenlenen basın toplantısında bilgi verdi.

Özgür, yardım kampanyasına duyulan yoğun ilgiyi "24 saatten daha az bir sürede, vatandaşlarımızın yoğun katılımı sonucu bugün itibarıyla 35 ton malzemeyi ülkemize göndermekteyiz. Söz konusu malzeme 92 paletten oluşmaktadır." sözleriyle ifade etti.

Yardım faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Özgür, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının talebi üzerine New Jersey eyaletinde bir depo tahsis edildiğini ve vatandaşların yardımlarını buraya teslim edebileceğini duyurdu.