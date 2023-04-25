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Giriş Tarihi: 25.4.2023 17:48

ABD'de yeni konut satışları martta beklentileri aştı

ABD'de yeni konut satışları, martta aylık yüzde 9,6 artışla 683 bine yükselerek beklentilerin üzerine çıktı.

AA
ABD’de yeni konut satışları martta beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak martta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,6 artarak 683 bine çıktı.

Piyasa beklentilerini aşan yeni konut satışlarının bu dönemde 630 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, şubatta yüzde 3,9 azalarak 623 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, martta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,4 azaldı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artarak 449 bin 800 dolara yükseldi.

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ABD'de yeni konut satışları martta beklentileri aştı
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