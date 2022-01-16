ABD’de zincir koptu raflar boşaldı

Küresel çapta krize neden olan pandeminin etkileri, ABD
'de giderek artıyor. Omicron varyantı tedarik zincirlerini de sekteye uğrattı. Virüs nedeniyle OHAL ilan edilen New Jersey'de stok yapmak için marketlere akın eden Amerikalılar raflardaki ürünleri adeta yağmaladı.
NAKLİYE ÜÇ KAT YÜKSELDİ
İşgücü sorunları, hava koşullarının sertleşmesi, yükselen tüketici talebinin fiyatları artırması ve kıtlık endişesi gibi sebeplerle market raflarında ürün kalmamış durumda. Tedarik krizinin önüne geçilemeyen ülkede büyük zincir marketler raflarını dolduramıyor.
Dev zincir marketlerden gelen açıklamalar, krizin kolay kolay atlatılamayacağını gözler önüne seriyor. Meyve-sebze gibi bozulabilir ürün yetiştiricileri, marul ve böğürtlen gibi raf ömrü kısa ürünleri bozulmadan önce göndermek için pandemi öncesinden üç katı fazla nakliye ücreti ödemek zorunda. Nakliye fiyatlarının astronomik boyutlara ulaşması da rafların boş kalmasına neden oluyor.
TRENLER YAĞMALANIYOR
ABD'de son dönemde yağma ve hırsızlık olayları da arttı. Amazon'ın online alışveriş paketlerini taşıyan kargo treni Los Angeles
'ta baskına uğradı. ABD'nin Los Angeles şehrinden geçen Union Pacific treni şehir merkezinden geçerken yavaşladığı esnada hırsızlar tarafından soyuldu. Kameralara yansıyan görüntülerde aralarında Amazon kargo kutularının da olduğu bir paketin raylarda içi boş şekilde kenarlara atıldığı görüldü. Ülkenin her bölgesine giden kargolar arasında Amazon dışında REI gibi mağazaların paketleri de yer alıyor.