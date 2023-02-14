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Giriş Tarihi: 14.2.2023 16:52

ABD’den 18 tonluk çadır ve hijyen ürünleri yolda

ABD İnsani Yardım Bürosu (USAID), yardımlarına devam ediyor. Yetkililer, çadır ve hijyen ürünleri içeren 18 tonluk insani yardımın Kahramanmaraş’a doğru yıla çıktığını duyurdu.

DHA
ABD’den 18 tonluk çadır ve hijyen ürünleri yolda

ABD İnsani Yardım Bürosu (USAID)'dan yapılan açıklamada, çadır ve hijyen ürünleri içeren 18 tonluk insani yardımın Kahramanmaraş'a doğru yıla çıktığını duyurdu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, depremlerden etkilen bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılan USAID ekibinin yanı sıra yardımların artarak devam edeceğini belirtti. Blinken açıklamasında "Yaşanan depremlerin ardından yardımlarımızı artırıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz Adıyaman genelinde 5.500'den fazla binada inceleme yaptı" ifadelerini kullandı.

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ABD’den 18 tonluk çadır ve hijyen ürünleri yolda
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