ABD’den 2 milyon kişiyi taşıyacak

Türk Hava Yolları (THY), Miami sanat haftası kapsamında The Deck at Island Gardens Miami'de Türk mutfağının en iyi örneklerinin, kültürünün ve yaratıcı yeteneklerinin sergilendiği özel bir Gala Yemeği'ne ev sahipliği yaptı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat gala öncesi, Miami'de bir grup gazeteciyle bir araya gelerek yeni dönem hedeflerini paylaştı. Amerika'dan Türkiye'ye yılda 1 milyon turist taşıdıklarını ifade eden Bolat, bu rakamı 2 milyona çıkarmak istediklerini söyledi. Şu anda Amerika'da doluluk oranlarının yüzde 85 olduğunu anlatan Bolat, bu pazara özel geliştirecekleri ürün ve hizmetlerle sıçrama yapmayı planladıklarını açıkladı. Bu sayede İngiltere'den sonra Amerikalıların en çok ziyaret ettiği ikinci ülkenin Türkiye olacağını kaydeden Bolat, "İnanç turizmi, sanat ve gastronomi başta olmak üzere odaklanacağımız alanlar ile bu ülkede segmenti değiştirmek, yüksek gelir grubuna ve 'transfer' yerine 'direkt' yolcuya oynamayı hedefliyoruz. New York ve Miami sonrası duraklarımız Los Angeles ve Chicago olacak" dedi.THY, Seattle uçuşlarını artırmayı, Detroit, Orlando ve Denver'a hat açmayı planlıyor. 80 milyon Amerikalının Türk dizilerini yakından takip ettiğini belirten Bolat, bu ilgi doğrultusunda başta yapımcı Fatih Aksoy olmak üzere Cansu Dere, Melis Sözen, Kerem Bürsin gibi isimlerle Miami sanat haftasında birçok farklı etkinliğe katıldıklarını söyledi. Havacılık sektöründe motor eksikliğinden dolayı uçak üretimi sıkıntısı yaşandığını ifade eden Ahmet Bolat, ayrıca AnadoluJet'in şu anda sayısı 30 olan filosunu kısa sürede 60'a çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.THY olarak Türkiye'de bulunan 250 bine yakın yabancı öğrenci için yeni bir paket hazırlığında olduklarını söyleyen THY'nin Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, bu kapsamda öğrencilere "Tatilde Türkiye'de kal" mesajıyla ulaşacaklarını ve bilet fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yapacaklarını kaydetti.THY'nin yeme içme operasyonlarındaki ortağı Do&Co ile birlikte yapımına başladığı, İstanbul Boğazı'nda Ortaköy'de bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının 6 yıldızlı otel inşaası projesi yeni bir aşamaya geçiyor. Ahmet Bolat, THY olarak projenin yüzde 100'ünün kendilerine geçtiğini hatırlatarak, "Projeye önemli yatırım yaptık. İstanbul ve THY için oldukça önemli bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Otel 92 odalı olacak" dedi.Bolat, gala gecesinde THY'nin hayata geçirdiği Connect sergisini gezdikten sonra, "İstanbul'dan Göbeklitepe'ye kadar Türkiye, Amerikalı ziyaretçileri keşfetmeye ve eğlenmeye çağıran bir harikalar diyarı. Yıl içerisinde sadece tatil amaçlı değil, medikal turizm amaçlı olarak da ülkemizde bir milyona yakın Amerikalı ziyaretçiyi ağırladık" dedi.