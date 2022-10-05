ABD’den OPEC’e tepki: Petrol kararı birbirlerine düşürdü!

Açıklamada, "Başkan Biden ayrıca, toptan ve perakende petrol satışları arasındaki tarihi uçurumun kapatılması adına Amerikan enerji şirketlerini petrol fiyatlarını azaltmaya davet ediyor. Böylece Amerikan halkı pompada daha az ücret öder." ifadesi kullanıldı.

OPEC+ grubunun bugünkü kararının ardından Biden yönetiminin Kongre ile de OPEC'in enerji fiyatları üzerindeki etkisinin azaltılması konusunu görüşeceğinin aktarıldığı açıklamada, bu kararın dış kaynaklı fosil yakıtlara bağlılığın azaltılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.