AB’de doğal gaza tavan fiyat geliyor

Son 1 yılda 10 kattan fazla artan doğalgaz faturaları nedeniyle tarihinin en çetin kışını geçirmesi beklenen Avrupa Birliği, tavan fiyat uygulamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğalgaza geçici olarak tavan fiyat uygulanması üzerinde çalıştıklarını söyledi.Von der Leyen, AB ülkelerin gaz tüketimlerini yüzde 10 azalttığını, Rusya'dan boru hattıyla gelen gazın yüzde 40'tan 7.5'e indiğini, bu farkın ise güvenilir tedarikçilerden sağlanan gaz ile telafi edildiğini anlattı. "AB gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor" diyen von der Leyen, tasarruf ve depolama göz önüne alındığında bu kışı atlatmak için ellerinde yeterince imkân olduğunu söyledi.Gaz fiyatları konusunda von der Leyen, "Yüksek gaz fiyatları elektrik fiyatlarını artırıyor. Gazın elektrik üzerindeki enflasyonist etkisini Avrupa'nın her yerinde sınırlamamız gerekiyor. Bu nedenle, elektrik üretmek için kullanılan gaza tavan fiyat konusunu tartışmaya hazırız" ifadesini kullandı. Von der Leyen, "Gaz fiyatlarında üst sınır arz güvenliğini sağlamak için uygun şekilde tasarlanmalı ve geçici olmalıdır" dedi.Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntı konusuna da değinen Ursula von der Leyen, "Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj eylemleri, enerji altyapımızın ne kadar savunmasız olduğunu göstermiştir" diye konuştu.