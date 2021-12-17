AB’de otomobil satışları son 28 yılın en düşük seviyesine indi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, çip sıkıntısı, Avrupa ülkelerinde araç satışlarını olumsuz etkiledi.

AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 azalarak 713 bin 346 seviyesine indi. Böylece, AB ülkelerinde kasım ayında yeni otomobil satışları 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Otomobil satışları temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da sert düşmüştü.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 31,7, İtalya'da yüzde 24,6, İspanya'da yüzde 12,3 ve Fransa'da yüzde 3,2 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında kasım ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 198 bin 258, Fransa'da 121 bin 994, İtalya'da 104 bin 478 ve İspanya'da 66 bin 399 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Kasım 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,04 gerileyerek 8 milyon 904 bin 900'e indi.

Üreticilere göre, kasım ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 152 bin 848 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 151 bin 973 otomobil sattı. Renault Grubu ise 86 bin 434 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.