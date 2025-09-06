Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.09.2025

AB’den Google’a 3 milyar euro ceza

AB Komisyonu, reklam teknolojisi sektöründe (adtech) rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, Google'ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakiplerine karşı iltimas sağlayarak kural ihlalinde bulunduğunun belirlendiği ve bu nedenle firmaya 2.95 milyar euro para cezası verildiği belirtildi. AB Komisyonu'nun, Google'a kendi lehine tercih uygulamalarına son verme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma emri gönderdiği de ifade edilen açıklamada, şirketin bu konuda atacağı adımları 60 gün içinde resmen AB'ye bildirmesi gerektiğine işaret edildi. Google'a reklam soruşturması 2021'de başlatılmıştı.
