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Giriş Tarihi: 21.4.2024

AB’den postayla gelen eşyada vergi arttı

AB’den postayla gelen eşyada vergi arttı
Posta veya hızlı kargo taşımacılığıyla bir gerçek kişiye Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen, ticari mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1.500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden, AB ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde uygulanacak tek ve maktu vergi oranı yüzde 20 olarak güncellendi. Bu oran yüzden 18 olarak uygulanıyordu. Düzenleme, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Kararla, Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşyaya ilişkin olarak da düzenleme yapıldı. Sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflara veya Savunma Sanayii Başkanlığına ait şirket ve müesseseler adına getirilen savunma amaçlı eşyaya muafiyet tanındı.
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AB’den postayla gelen eşyada vergi arttı
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