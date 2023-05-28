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Giriş Tarihi: 28.5.2023

AB’den Twitter’a “sorumluluk” uyarısı

AB’den Twitter’a “sorumluluk” uyarısı
Avrupa Birliği (AB), birliğin dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrılan Twiiter'a sorumluluklarından kaçamayacağı uyarısında bulundu. AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Twitter'ın AB'nin dijital platformlara yönelik gönüllü uygulama kodundan ayrılmasının ardından açıklama yaptı. AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, "Twitter, AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılıyor. Ancak Twitter'ın yükümlülükleri devam ediyor. Kaçabilirsin ama saklanamazsın" diye konuştu.
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AB’den Twitter’a “sorumluluk” uyarısı
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